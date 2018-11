‘Ik hoop dat ik ooit samen met Memphis een sigaar ga roken’

Bruno Génésio kan de recente Instagram-post van Memphis Depay wel waarderen. De 24-jarige aanvaller van Olympique Lyon deelde zondag een rapvideo om te vieren dat hij vijf miljoen volgers heeft op het sociale medium. Dat Depay een sigaar rookte in de clip, vindt de trainer van les Gones helemaal niet erg.

Op een persconferentie werd Génésio gevraagd naar de video van de Oranje-international en de oefenmeester verzekerde dat hij geen enkel probleem heeft met de post. De Fransman bekijkt het positief en hoopt dat hij ooit met Depay samen een sigaar gaat roken. “Ik hoop het, want als dat het geval zou zijn, hebben we iets gewonnen aan het eind van het seizoen”, lachte Génésio.

“Ik vond het geen probleem”, vervolgde de trainer, geciteerd door verschillende Franse media, waaronder RMC Sport. “Je moet mensen nemen zoals ze zijn, zowel in de voetballerij als in het leven zelf. Het is zijn persoonlijkheid. Hij houdt ervan en dat moet je accepteren”, aldus Génésio, die wel kan genieten van de uitspattingen van Depay op social media.

“Hij rookt eigenlijk helemaal niet. Hij is erg serieus en professioneel. Het is amuserend en best wel grappig.” De trainer, die eerder dit seizoen nog een kleine aanvaring had met de Nederlander, kan de muziek van de aanvaller ook wel waarderen. “Zijn muziek? Ik heb ernaar geluisterd en ik vind dat hij talent heeft. Het is ook moedig om dat te doen.”