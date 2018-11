‘Isco zet kwaad bloed met handweigering én Instagram-post’

Isco is momenteel een van de meest besproken spelers in Spanje. De middenvelder van Real Madrid wordt steevast genegeerd door trainer Santiago Solari en bij het Champions League-duel met AS Roma zat de Spanjaard niet eens bij de selectie. Volgens Cadena COPE heeft de houding van Isco én een Instagram-post kwaad bloed gezet bij de oefenmeester.

Real verloor afgelopen weekend met 3-0 van Eibar en na afloop wilde Solari in de kleedkamer iedere speler een hand geven. Isco, die als invaller binnen de lijnen kwam en de voorgaande wedstrijden ook al weinig speelminuten kreeg van Solari, weigerde echter zijn trainer de hand te schudden, iets waar de Argentijn zeer ontstemd over was.

Isco, die naar verluidt met overgewicht kampt, zou zich onprofessioneel gedragen bij de Koninklijke, iets waar de rest van de selectie zich ook steeds meer aan zou beginnen te ergeren. De slechte relatie tussen Isco en Solari begon al rond het debuut van laatstgenoemde als trainer van de Spaanse grootmacht bij het bekerduel met Melilla eind oktober.

Real won de wedstrijd met 0-4, maar Isco besloot op Instagram dit gegeven te negeren en een foto te plaatsen die betrekking had op Halloween. Volgens Cadena COPE is de clubleiding ook verbaasd over de verbanning van Isco, maar heeft het te veel respect voor Solari om in te grijpen. De Argentijn krijgt naar verluidt de volledige vrijheid om zijn eigen beslissingen te maken.