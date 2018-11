Norwich City stalt twee talenten vanaf januari in Keuken Kampioen Divisie

FC Dordrecht krijgt in de tweede seizoenshelft de beschikking over Adam Phillips en Simon Power. De twee middenvelders komen op huurbasis over van Norwich City, de koploper van de Championship. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt via de officiële kanalen bekend dat de samenwerking met the Canaries verder wordt uitgebreid.

Afgelopen zomer stalde Norwich City de aanvallende middenvelder Savvas Mourgos (foto) in Dordrecht. De twintigjarige Griek was een vaste waarde in de ploeg van de inmiddels ontslagen trainer Gérard de Nooijer, maar heeft zijn voorste kruisband gescheurd en komt dit seizoen niet meer in actie. “In korte tijd heeft FC Dordrecht zich in de ogen van Norwich City Sporting Director Stuart Webber bewezen als een goede club waar Norwich talenten verder kunnen rijpen. De clubs hebben dan ook de intentie uitgesproken om de komende jaren intensiever te gaan samenwerken. Voor dit seizoen betekent dat concreet dat er in de winterstop twee nieuwe spelers de Noordzee oversteken”, meldt de nummer negentien uit de eerste divisie.

Phillips (20) is momenteel al in Dordrecht voor een eerste kennismaking met de club en spelersgroep van FC Dordrecht. Hij werd opgeleid door Liverpool en maakte in de zomer van vorig jaar de overstap naar Norwich City. Power, een twintigjarige Iers jeugdinternational, speelt zijn wedstrijden momenteel voor het beloftenteam van Norwich City en sluit na de kerst definitief aan bij de selectie van Dordrecht. Het tweetal gaat van 3 tot en met 7 januari mee op trainingskamp naar Málaga.