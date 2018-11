PSG mag hopen op deal van 25 miljoen euro: ‘Ik wil hier blijven leren’

Giovani Lo Celso wil definitief de overstap maken van Paris Saint-Germain naar Real Betis. De Argentijn wordt dit seizoen verhuurd aan de club uit LaLiga. Afgelopen zomer bereikten beide clubs een akkoord over een huurperiode met optie tot koop voor naar verluidt 25 miljoen euro. Wat de 22-jarige Lo Celso betreft wordt die optie gelicht.

PSG nam Lo Celso medio 2016 voor circa 11 miljoen euro over van CA Rosario. Hij zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract en kwam in zijn eerste twee seizoenen tot 54 wedstrijden in alle competities, waarin hij 6 keer scoorde en 9 assists afleverde. Een vaste basisplaats was ver weg onder de nieuwe trainer Thomas Tuchel en dus werd gekozen voor een verhuurperiode in Andalulsië. In Sevilla komt de elfvoudig international regelmatig aan spelen toe en hij kijkt uit naar een langer verblijf.

“Ik heb dit al vaker gezegd, maar ik heb het hier enorm naar mijn zin en geniet van het voetbal”, zegt de middenvelder tegenover Marca. “Dit is de ideale omgeving voor mij. De trainer en mijn ploeggenoten staan achter me en maken me gelukkig. Voordat ik bij Betis kwam wist ik alles van de club. Ik wist dat ik in een ploeg met veel concurrentie terecht zou komen en ik een belangrijke rol zou krijgen. Betis is de juiste club voor me. Ik heb nog veel te leren en ben van plan om dat hier te doen”, besluit Lord Celso, wiens contract in Parijs nog doorloopt tot de zomer van 2021.