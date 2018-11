Ajax-fans in de val: ‘Ze hakten met koevoeten en bijlen op de deur in’

Het met 0-2 gewonnen Champions League-duel van Ajax met AEK Athene werd dinsdagavond ontsierd door ongeregeldheden op de tribunes. Inmiddels heeft de Griekse club afstand genomen van de gewelddadige incidenten. Ooggetuige Ronald Ockhuysen beschrijft bij NPO Radio 1 wat er allemaal voorviel in het stadion.

Het was dinsdag bijzonder onrustig op de tribunes van het Olympisch Stadion van Athene. Een aantal Ajax-fans in het uitvak raakten slaags met de Griekse mobiele eenheid, terwijl fans van AEK vuurwerk en zelfs een molotovcocktail naar de meegereisde supporters gooiden. Acht Amsterdamse supporters raakten gewond bij de incidenten rond het treffen in het miljardenbal.

''De AEK-supporters hakten met koevoeten en bijlen op de deur in om in het Ajax-vak te komen”, laat Ockhuysen, hoofdredacteur van Het Parool en Ajax-fan, weten. De AEK-fans kwamen met gereedschapskisten en bijlen naar het stadion, aldus Ockhuysen. De journalist zag dat de leider van de AEK-hooligans aan het overleggen was met de ME.

''Dan kom je tot de conclusie dat de hooligans in Athene zoveel macht hebben dat ze een pact hebben gesloten met de ME”, zo klinkt het. Ockhuysen vindt het terecht dat AEK zich heeft verontschuldigd voor de gang van zaken. ''Ajax-supporters zijn ook geen brave jongens, maar ze zaten in de val en werden bekogeld met vuurwerk. Dan ben je aan de Griekse goden overgeleverd.''