‘Pakket Neymar’ zorgt voor agressie bij Liverpool: ‘Het is erg frustrerend’

Jürgen Klopp en Jamie Carragher hadden na afloop van het door Liverpool met 2-1 verloren Champions League-duel met Paris Saint-Germain hun ergernis geuit over het gedrag van de spelers van PSG. Andrew Robertson, die woensdagavond vaak te maken had met Neymar, sluit zich aan bij de woorden van de manager en oud-verdediger van Liverpool.

De linksback spuwt tegenover Sky Sports zijn gal. “Ze stonden op voorsprong en zochten manieren om tijd te rekken. Je kan het gogme noemen, acteerwerk, allemaal wel eigenlijk. Ik wil graag weten hoeveel minuten ze succesvol hebben doen laten passeren. Het was erg frustrerend”, aldus Robertson, die zijn pijlen vooral richt op Neymar.

“Je weet dat, als je tegen PSG speelt, dit kan voorkomen. Vooral met Neymar. Het was iets waar we vaak mee te maken hadden. Het is erg frustrerend als men steeds valt zoals hij. Het is allemaal onderdeel van het pakket Neymar en daar moesten we mee omgaan. We hadden onze agressie niet echt onder controle”, besluit de verdediger.

Klopp baalde dat scheidsrechter Szymon Marciniak het gedrag van de PSG-spelers niet doorhad. “We hebben twee keer achter elkaar de Fair Play-award gewonnen in Engeland en aan het aantal gele kaarten te zien, zagen we er vanavond uit als slagers. Het was slim van PSG, met name van Neymar, maar ook veel andere spelers gingen naar de grond alsof er iets serieus aan de hand was. Daardoor bleven wij niet rustig.”