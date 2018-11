Topspits staat open voor terugkeer naar Madrid: ‘Ik zal altijd supporter zijn’

Radamel Falcao staat open voor een terugkeer bij Atlético Madrid. De spits speelde woensdagavond met AS Monaco tegen zijn oude werkgever en verloor met 2-0 in het Wanda Metropolitano. De Colombiaans international, die in de slotfase een penalty miste, ligt nog tot medio 2020 vast bij de club van trainer Thierry Henry.

“We weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Natuurlijk zit Atlético Madrid altijd in mijn hart. Als mijn contract bij Monaco afloopt, weet ik niet wat er gaat gebeuren. Maar ik zal altijd supporter zijn van Atlético Madrid”, wordt de veteraan na afloop van het verloren Champions League-duel geciteerd door diverse media, waaronder Goal.

De 32-jarige aanvaller speelde in totaal 91 wedstrijden voor de Spaanse topclub, waarin hij 70 keer scoorde en 9 keer een medespeler in stelling bracht. “Ik heb veel te danken aan die periode in mijn leven. Niet alleen vanwege de prijzen of doelpunten, maar ook vanwege de mentaliteit van de mensen. Zij zijn erg dankbaar en toegewijd. Daar kan ik me mee identificeren.”