Bankzitter is ‘gelukkig’ bij Ajax: ‘Ik sta voor alles open’

Konstantinos Lamprou heeft het naar zijn zin bij Ajax. De 27-jarige doelman speelt de tweede viool achter André Onana, maar heeft daar geen problemen mee. Wel is het onduidelijk waar hij volgend seizoen keept, want de Griek heeft een aflopend contract.

Lamprou zegt in een interview met Enswi dat hij ‘weinig te zeggen’ heeft over zijn toekomst: “Ik ben op dit moment gelukkig bij Ajax. Ik speel niet heel veel, maar het is erg speciaal om onderdeel te zijn van een selectie met zulke goede voetballers.”

De voormalig jeugdinternational van Griekenland houdt voor na dit seizoen alle opties open: “Een contractverlenging, een transfer binnen Nederland of een transfer naar het buitenland. Ik sta voor alles open. Maar gezondheid blijft het belangrijkste en dan komt de rest vanzelf wel.”

Lamprou speelde in 2004/05 al voor Ajax en hierna kwam hij uit voor Amstelveen/Heemraad, Feyenoord, Excelsior en Willem II. Vorig jaar zomer keerde de goalie terug in Amsterdam. Tot dusverre speelde hij vier wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en daarin kreeg hij twee doelpunten om de oren.