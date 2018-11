‘Met de huidige eigenaren had Ronaldo nu voor AC Milan gespeeld’

Zlatan Ibrahimovic wordt nadrukkelijk met een terugkeer naar AC Milan in verband gebracht. Massimiliano Mirabelli, de voormalig sportief directeur van i Rossoneri, denkt echter niet dat de aanvaller zijn rentree gaat maken in het San Siro. AC Milan heeft hem eerder immers afgewezen, aldus Mirabelli, die na de overname door Elliott Management moest vertrekken uit Milaan.

“Het is fout om de harten van de AC Milan-fans te verwarmen met een groot kampioen die het shirt al eens heeft gedragen. Hij is ook ons aangeboden, maar wij zeiden ‘nee’. Simpelweg omdat AC Milan spelers moet kopen voor een nieuw tijdperk en Ibrahimovic is te oud voor dat project. Maar hij blijft een kampioen”, aldus Mirabelli in de Italiaanse media.

Vorige week donderdag meldde Mediaset nog dat Ibrahimovic met AC Milan een akkoord heeft bereikt over een contract voor een half jaar, tegenover een salaris van 2,2 miljoen euro. Momenteel ligt de Zweed tot eind 2019 vast bij Los Angeles Galaxy en het is onduidelijk in hoeverre de club uit de Major League Soccer bereid is om Ibrahimovic op huurbasis te laten gaan.

Mirabelli had dus geen interesse in Ibrahimovic, maar haalde eerder wel Nikola Kalinic en André Silva naar de club. Afgelopen zomer onderhandelde de grootmacht uit de Serie A tevens over spitsen als Pierre-Emerick Aubameyang, Karim Benzema, Alvaro Morata, Ciro Immobile en Gonzalo Higuain. Uiteindelijk werd alleen laatstgenoemde vastgelegd. AC Milan zag hoe Juventus zich versterkte met Cristiano Ronaldo. Zelf was de buitenspeler van Real Madrid voor AC Milan te prijzig, aldus voormalig bestuurder Mirabelli.

“We hebben hem overwogen en we hebben het onder de tafel besproken met Jorge Mendes. We wisten namelijk dat Ronaldo problemen had bij Real Madrid. We hebben over salaris en alles gesproken, maar toen zetten de Chinese eigenaren alles stop omdat de kosten niet beheersbaar zouden zijn. Met de huidige eigenaren van AC Milan had Ronaldo nu het shirt van AC Milan gedragen”, besluit Mirabelli. De 33-jarige Ronaldo staat inmiddels op tien doelpunten en zeven assists in zeventien wedstrijden voor Juventus.