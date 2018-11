Ajax CT strikt bekende van Ajax: ‘Die filosofie zit in mijn achterhoofd’

Andries Ulderink is de nieuwe trainer van Ajax Cape Town, zo meldt de satellietclub van Ajax via de officiële kanalen. Ulderink, die Muhsin Ertugral opvolgt bij de Zuid-Afrikaanse club, zit zondag voor het eerst op de bank bij het bekerduel met TS Galaxy. Ulderink werkte in het verleden onder meer samen met Jaap Stam bij Reading en Jong Ajax.

“De beslissing was snel gemaakt, binnen vijf of zes dagen. Ik had veel interesse in de baan, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in Ajax Cape Town, ook toen ik trainer bij Jong Ajax was. De resultaten bij deze club waren in de afgelopen twee jaar niet goed en dat kan de sfeer binnen elke club veranderen, dus het is erg belangrijk voor mij om weer een positieve sfeer te creëren”, aldus Ulderink.

“De filosofie die ik ga hanteren is mijn eigen. Ik houd de filosofie van Ajax in het achterhoofd. Ik moet kijken wat werkt voor de spelers. Er zitten veel jonge spelers in de selectie en dat is voor mij een goed teken. Iedereen moet zijn plek in de selectie verdienen, want ik weet weinig van de spelers. Het is een goede kans om te laten zien wat ze waard zijn.”