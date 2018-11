‘Van der Vaart vond het vroeger maar niks, De Ligt juist weer wel’

Guus Til ontwikkelde zich vorig seizoen stormachtig en debuteerde in maart zelfs voor het Nederlands elftal. De twintigjarige middenvelder lijkt momenteel echter ietwat stil te staan in zijn ontwikkeling en werd niet eens meer opgeroepen voor Jong Oranje. Dat brengt hem echter niet ‘van zijn stuk’, zegt John van den Brom.

“Het was iets van: ‘oké, dan niet’”, aldus Van den Brom in een interview met het Algemeen Dagblad. Het spelen van een volgende interland voor het grote Oranje van Ronald Koeman is volgens de trainer van AZ ‘een mooi streven’ voor zijn aanvoerder: “Ik weet ook zeker dat zoiets in zijn achterhoofd zit.”

Til is zelf ook niet tevreden over zijn prestaties, weet Van den Brom: “Maar voor mij als trainer is het kraakhelder. Guus gooit er net zoveel arbeid in als vorig seizoen. Ik zie hem even vaak diepgaan. Alleen die pass komt dan niet.” De coach voegt eraan toe dat hij er niet over heeft getwijfeld om Til aanvoerder te maken en te laten.

Toch kan het aanvoerderschap veel energie kosten, stelt Martin Haar, voormalig assistent-trainer van AZ. “Er wordt wel wat van je gevraagd op zo’n jonge leeftijd. Niet voor niets worden daar ervaren jongens voor gevraagd. Rafael van der Vaart vond het vroeger ook maar niks. Matthijs de Ligt juist weer wel. De pikorde is dit seizoen anders bij AZ door het vertrek van Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh.” AZ neemt het zaterdag in de Eredivisie op tegen Willem II.