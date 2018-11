Nieuwe deceptie voor PSV ‘typisch’: ‘Dat is ons vaak overkomen’

PSV verloor woensdagavond in de Champions League met 1-2 van Barcelona, waardoor de ploeg van trainer Mark van Bommel Europees is uitgeschakeld. Jeroen Zoet baalt dat PSV bij tijd en wijle wederom goed spel etaleerde, maar net als in de voorbij Champions League-wedstrijden met lege handen staat. “Dit is typerend”, aldus de doelman, geciteerd door De Telegraaf.

Onder anderen Gastón Pereiro, Luuk de Jong en Denzel Dumfries hadden kansen de score te openen namens de Eindhovenaren, maar Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen hield zijn doel in de eerste helft schoon. “Een gevoel van teleurstelling overheerst”, vervolgt Zoet zijn relaas. “We creëerden best veel kansen, maar maakten ze niet af.”

“En dan staat het na zeventig minuten opeens 0-2. Dat is ons in de groepsfase vaak overkomen. Het tekent ons Europese seizoen”, besluit de doelman. Ook Steven Bergwijn stelt dat een goed resultaat absoluut haalbaar was tegen Barcelona. “Als het één dag had gekund...”, stelt de aanvaller na afloop bij Veronica. “Het had gewoon vandaag moeten gebeuren.”

De jongeling vindt dat de gehanteerde tactiek van PSV werkte tegen Lionel Messi en consorten. “We lieten ze om ons heen voetballen, in plaats van door het centrum. Dat ging goed en natuurlijk komen ze er dan nog doorheen, maar het is ook een hele goede ploeg. Dan is het toch weer shit als je die tegengoal krijgt”, besluit Bergwijn.