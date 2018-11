Koeman tast in het duister: ‘Iedereen weet graag waar hij aan toe is’

Fenerbahçe maakt het seizoen waarschijnlijk af met Erwin Koeman als trainer. Technisch directeur Damien Comolli liet twee weken geleden immers weten verder te willen met Koeman omdat hij ‘de juiste persoon’ is. Koeman heeft echter nog geen officiële bevestiging gekregen dat hij mag blijven.

“Iedereen weet graag waar hij aan toe is. Dat is simpel. Maar die vraag moet je stellen aan de mensen die boven me staan. We zien wel wat er gebeurt”, aldus de 57-jarige Koeman in een interview met De Telegraaf. De oud-middenvelder werd na het ontslag van Phillip Cocu naar voren geschoven in Kadiköy.

“Ik ben nog steeds hier en doe mijn uiterste best om, samen met Chris van der Weerden, het team in vorm te krijgen. Het zijn dan de spelers die de prestatie moeten leveren. En als je een goede professional bent, is het geen issue of er een coach er is voor twee weken of vier weken”, besluit Koeman.

Onder leiding van de interim-trainer wist de club uit Istanbul in vier wedstrijden twee keer te winnen, van Anderlecht en Alanyaspor. Tegen Galatasaray werd het 2-2 en afgelopen zondag werd er met 2-1 verloren van Trabzonspor. De Gele Kanaries nemen het donderdag in de groepsfase van de Europa League op tegen Dinamo Zagreb.