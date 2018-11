Anderlecht grijpt in na ‘welcome to hell!!!’: ‘Het is onaanvaardbaar’

Anderlecht neemt mogelijk afscheid van Ognjen Vranjes. Na de ongeregeldheden bij de wedstrijd tussen AEK Athene en Ajax (0-2) plaatste de centrumverdediger een foto op Instagram Stories met het bijschrift: “Welcome to hell!!” Anderlecht is niet blij met de actie van de international van Bosnië-Herzegovina.

“Vranjes gedraagt zich absoluut niet zoals een Anderlecht-speler”, aldus bestuurder Michael Verschueren in de Belgische media. “Op en naast het veld moet hij zich als een kampioen gedragen. Wij distantiëren ons van zijn post en zullen een diepgaand gesprek met hem voeren.”

Vranjes krijgt in ieder geval een boete, zegt trainer Hein Vanhaezebrouck: “Maar alleen een boete volstaat misschien niet. Vranjes moet zich er bewust van worden dat dit niet kan. Het is onaanvaardbaar dat hij hooliganisme goedpraat”, zo citeert onder meer Het Nieuwsblad.

Verschueren wil niet bevestigen dat Anderlecht gaat proberen om de ex-speler van AEK in januari te verkopen: “Maar in de toekomst gaan we het anders aanpakken. Meteen na hun handtekening zullen we twee dagen lang intensief met nieuwe spelers praten en hen echt uitleggen waarvoor Anderlecht staat. Bij Juventus doen ze dat ook en nieuwelingen zijn daar altijd van onder de indruk.”