Europese wetten vellen PSV: ‘Hoe vaak komt dit voor? Nooit, dus’

PSV kreeg woensdagavond genoeg kansen om een goed resultaat te boeken tegen Barcelona in de Champions League. De Eindhovenaren lieten grote mogelijkheden echter onbenut, waarna de Catalaanse topclub profiteerde: 1-2. De ploeg van Mark van Bommel is door de nederlaag Europees uitgeschakeld. De Nederlandse media vonden dat vooral Lionel Messi de kar trok bij Barcelona.

De Telegraaf constateert dat PSV voor rust al vijf goede kansen had om de score te openen. "Hoe vaak komt het in de Eredivisie nu voor dat de koploper en regerend landskampioen zoveel kansen mist zonder te scoren? Nooit, dus." De krant wijst op de mogelijkheden van onder anderen Gastón Pereiro, Luuk de Jong en Denzel Dumfries, die allen het aluminium troffen.

Na de rust deed Barcelona meer van zich spreken en via een treffer en een assist van Messi wisten de Catalanen alsnog te zegevieren. “PSV bleef ook in de tweede helft gevaarlijk, maar dat gold natuurlijk ook voor Barcelona. Met de wereldgoal van Messi als onvervalst hoogtepunt. Zijn penseelstreek gaf PSV, voor wie invaller Maxi Romero zijn Champions League-debuut maakte, opnieuw de boodschap dat er in Europa andere wetten gelden.”

Ook het Algemeen Dagblad stipt de individuele klasse van Messi aan. Het dagblad zag veel PSV'ers kansen missen. “Ook was er de factor pech, met flink wat ballen op de paal en de lat. Messi lukte het aan de overkant echter wél om te scoren en om een tweede goal aan te geven. (...) De kansenverhouding na 25 minuten zei alles: PSV 6 doelpogingen, Barcelona 1. Wat was er gebeurd als één van de vroege kansen raak was geweest?”

Messi is volgens de Volkskrant een 'kleine magiër'. “Zoals al bleek twee maanden geleden in Barcelona toen Messi het ook rustig aan deed, maar toch driemaal scoorde tegen PSV. De thuisclub opende voortvarend, vooral dankzij de gedreven middenvelder Pereiro, zoals het dat bijna telkens doet tijdens deze Champions League-campagne. Met de preparatie van coach Van Bommel is weinig mis.”