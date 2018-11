Klopp is woest over gedrag PSG: ‘Het leek alsof we slagers waren’

Liverpool verloor woensdag met 2-1 van Paris Saint-Germain en Jürgen Klopp was na afloop niet te genieten. De manager beklaagde zich over het gedrag van de spelers van PSG, die meermaals geprobeerd zouden hebben om de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak te beïnvloeden. “Ik weet dat de headline zal zijn dat Klopp dit zegt, maar het aantal onderbrekingen in de wedstrijd is gewoon niet cool.”

“We hebben twee keer achter elkaar de Fair Play-award gewonnen in Engeland en aan het aantal gele kaarten te zien, zagen we er vanavond uit als slagers. Het was slim van PSG, met name van Neymar, maar ook veel andere spelers gingen naar de grond alsof er iets serieus aan de hand was. Daardoor bleven wij niet rustig”, Aldus Klopp.

“We waren agressief en negatieve agressie helpt je in het voetbal niet verder. We werden gefrustreerd en boos. Ik zou er nu 500.000 dingen over kunnen zeggen, maar dat zijn geen dingen die ik morgen wil teruglezen in de krant. Jullie hebben een goed stel hersens. Denk erover na, schrijf het op of zeg het in de microfoon. Whatever”, zo wordt de Duitser geciteerd door onder meer Liverpool Echo.

“Je kunt voor alles wel een gele kaart geven. Als je naar het gras gaat, doe je alsof je doodgaat en het volgende moment sta je weer op. Hup, gele kaart. Dat is mogelijk. Het is onsportief gedrag. Ik zal niet beweren dat PSG het niet verdiende om te winnen en ik vraag niet om de hulp van de scheidsrechter. Ik verwacht alleen wel dat een scheids dit soort dingen doorziet. Maar wij waren ook niet kalm genoeg. Zelfs Joe Gomez kreeg geel! De liefste jongen op deze aarde. Hij kreeg nog bijna een rode kaart!”

“Maar nogmaals: wij hebben verloren omdat zij er twee hebben gemaakt en wij eentje. En we hebben niet goed genoeg gespeeld.” PSG had het duel met tien man kunnen eindigen, ware het niet dat Marco Verratti aan rood ontsnapte na een tackle op Gomez. “Iedereen heeft ogen en heeft het gezien. Ik vind het rood, maar dat verandert niets aan de uitslag. Het enige wat het oplevert, is dat jullie een story hebben en dat het lijkt alsof ik een slechte verliezer ben. Maar jullie mogen schrijven wat jullie willen.”