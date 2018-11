Messi erkent: ‘Die vrije trap hadden we niet zo gepland’

Lionel Messi velde PSV woensdagavond bijkans in zijn eentje (1-2). De aanvaller opende op schitterende wijze de score in het Philips Stadion en uit zijn vrije trap maakte Gerard Piqué er later 0-2 van. Die standaardsituatie leek ingestudeerd, maar de Argentijn erkent op de website van Barcelona dat hij de bal verkeerd raakte.

“Die vrije trap ging niet goed, maar Gerard was in het strafschopgebied en had het gezien. De bal ging er gelukkig in, maar het was niet iets dat we zo hadden gepland”, aldus de aanvoerder van de club van trainer Ernesto Valverde. Barcelona eindigt sowieso op de eerste plaats in Groep B van de Champions League; de concurrentie staat op zes punten achterstand.

“We hebben onze doelstelling behaald. We zijn erg blij, want het was een zware groep met zware uitwedstrijden”, doelt de linkspoot ook op de bezoekjes aan het Giuseppe Meazza van Internazionale en aan het Wembley Stadium van Tottenham Hotspur. “We moeten nu rustig afwachten wat er komen gaat”, doelt Messi op de achtste finale.

Door zijn treffer tegen PSV heeft Messi nu 106 Champions League-doelpunten gemaakt. Er is géén voetballer die meer CL-treffers voor één club heeft geproduceerd, dan La Pulga: “Ik hoor hier nu pas over, maar ben tevreden. Ik ben blij met deze statistiek. Het belangrijkste was dat we zouden winnen en eerste zouden eindigen. Die klus is geklaard.”