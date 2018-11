‘Ik weet niet of het Bayern van Nederland worden Ajax’ streven is’

Ajax plaatste zich dinsdag voor de knock-outfase van de Champions League en een van de architecten van het succes, is Marc Overmars. De directeur spelersbeleid haalde onder anderen Dusan Tadic en Daley Blind naar Amsterdam en de vader van laatstgenoemde, Danny Blind, is trots op het werk dat Overmars verricht.

De commissaris vertelt in een interview met De Telegraaf dat vooral de directie ‘alle credits’ verdient. “Het is mooi dat we dit als Ajax weer realiseren en ik ben blij dat ik daar een onderdeeltje van ben, want iedereen weet dat ik een Ajax-hart heb”, aldus de voormalig bondscoach van Oranje en tevens ex-trainer van onder meer Ajax.

“Marc is Marc en laat hem maar schuiven. Hij heeft een prachtige selectie samengesteld. Natuurlijk is dat een directieteamprestatie, want het gaat niet alleen om talentherkenning, maar bijvoorbeeld ook om de centen. Dat hebben ze goed gedaan”, gaat de 57-jarige Blind verder. Volgens de oud-verdediger heeft het bestuur zijn best gedaan om een selectie samen te stellen die ‘in balans’ is.

Daar is volgens Blind enig geluk bij nodig, maar de komst van onder anderen Blind jr. en Tadic heeft goed uitgepakt. Op de vraag of Ajax het ‘Bayern München van Nederland’ wordt, antwoordt hij: “Ik weet niet of dat echt het streven is. De concurrentie verzwakken, want daar doelen de mensen die deze vergelijking maken op, is niet het uitgangspunt. Het doel is een goed elftal te formeren. Een selectie die structureel de door Ajax gestelde doelen kan halen. Als daarvoor een transfer binnen Nederland nodig is, prima.”