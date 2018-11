Pablo Rosario: ‘We hebben in grote fases echt goed voetbal laten zien’

PSV nam het woensdagavond in eigen huis op tegen Barcelona in de Champions League. Voor de Eindhovenaren was het de laatste kans om te proberen Europees voetbal na de winterstop te realiseren, maar moesten ondanks goed spel toezien hoe de Catalanen met de drie punten aan de haal gingen (1-2). Voetbalzone was bij het duel en verslaggever Justus Dingemanse sprak na afloop onder meer met Pablo Rosario.