Valverde: ‘De Jong deed ons pijn, een lastige speler om te verdedigen’

Barcelona won woensdagavond met 1-2 op bezoek bij PSV, maar eenvoudig hadden de bezoekers het niet. De Eindhovenaren hadden in de eerste helft de beste kansen. De paal en lat voorkwamen doelpunten van de thuisploeg, waarna Barcelona na rust via Lionel Messi en Gerard Piqué op voorsprong kwam. Luuk de Jong zorgde voor een spannende slotfase door de aansluitingstreffer te maken. Barcelona-trainer Ernesto Valverde deelde na de wedstrijd complimenten uit aan de koploper van de Eredivisie.

“PSV speelde goed, wij niet”, zei de trainer na de wedstrijd, geciteerd door AS. “In het begin waren we slordig en hadden we het moeilijk vanwege de druk van PSV. Daardoor kwamen zij beter in het spel. Maar naarmate de wedstrijd vorderde kwamen we beter in het spel en wisten we te scoren. Luuk de Jong deed ons aan het einde van de wedstrijd pijn. Hij is een lastige speler om te verdedigen.”

“We wilden als eerste in de groep eindigen en ondanks dat we met lastige tegenstanders te maken hebben gehad, zijn we daarin geslaagd. We moeten niet vergeten dat we het de laatste twee jaar op vreemde bodem moeilijk hebben gehad. Met twee overwinningen en een gelijkspel hebben het goed gedaan”, aldus Valverde, doelend op de zeven punten die Barcelona dit Champions League-seizoen buiten het Camp Nou behaalde.

Doelpuntenmaker Piqué was vooral blij met de eerste plaats in de groep. “Dit was een van de zwaarste groepen van de afgelopen jaren”, zegt hij op de clubwebsite. “Maar de meeste wedstrijden hebben we uiteindelijk comfortabel gewonnen. Vandaag hadden we na rust meer controle over de wedstrijd. We hadden vaker moeten scoren en kregen het nog lastig in de slotfase.”