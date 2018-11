‘Applaus in het stadion zegt genoeg over de prestatie van mijn spelers’

Mark van Bommel vindt dat PSV woensdagavond in de groepsfase van de Champions League tegen Barcelona minimaal recht had op een gelijkspel. De Eindhovenaren gingen met 1-2 onderuit en zijn daardoor uitgeschakeld in Europees verband. Doelpunten van Lionel Messi en Gerard Piqué waren de koploper van de Eredivisie te machtig. "Je krijgt niet altijd wat je verdient, dat is voetbal", zei Van Bommel na afloop van de wedstrijd tegenover Veronica.

"Soms valt het de goede kant op en soms de verkeerde kant. Ik ben echt zwaar teleurgesteld dat we deze wedstrijd hebben verloren. Als je zoveel kansen creëert tegen Barcelona, verdien je meer. We hadden zeker recht gehad op een beter resultaat”, aldus Van Bommel, die aangaf trots te zijn op de manier waarop zijn ploeg heeft gespeeld. "Na het eindsignaal klapte iedereen in het stadion voor PSV. Dat zegt genoeg over de prestatie van mijn spelers.”

PSV hoopte dit seizoen te overwinteren in Europa, maar na woensdagavond zit dat er niet meer in. De uitschakeling doet pijn bij Van Bommel. “Als je ziet hoe we in de twee wedstrijden tegen BATE Borisov hebben gespeeld, en waar we nu staan... We zijn in deze poule drie keer op voorsprong gekomen en spelen nu op déze manier tegen Barcelona. Dan hebben we heel grote stappen gezet, we kunnen ons gewoon meten met die ploegen. Dat is de bevestiging dat we goed bezig zijn. Maar het mindere is dat we één punt hebben en uit Europa liggen.”

Aanvoerder Luuk de Jong baalde na afloop stevig van het feit dat PSV er niet in slaagde om de score te openen, ondanks meerdere goede kansen. “Het was een aantrekkelijke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. Het ging op en neer. Dan hebben zij de kwaliteit om te scoren. Wij hebben een goede sterke pot neergezet”, aldus de spits, die Lionel Messi op fraaie wijze zag scoren. “Hij ging ook nog via een been. Dat is dan Messi, ja... Dat is heel zuur voor ons."