Valencia wil tegen Real Madrid kunststukje onder Ronald Koeman herhalen

Real Madrid weet sinds 29 september niet meer hoe gelijkspelen voelt: zes overwinningen en vijf nederlagen sinds de doelpuntloze remise tegen Atlético Madrid. Geen enkele club speelde in LaLiga juist meer gelijk dan Valencia (acht keer), dat dit seizoen bovendien op Atlético na de minste nederlagen in de Spaanse competitie heeft geleden: één om twee. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Santiago Bernabéu, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Real Madrid heeft niet één van de laatste tien competitiewedstrijden in eigen huis tegen Valencia verloren: vijf overwinningen, vijf remises. Deze vijf remises vonden echter wel in de laatste zeven LaLiga-duels in het Santiago Bernabéu plaats.

O Valencia wacht al sinds maart 2008 op een competitiezege op Real Madrid in het Santiago Bernabéu. Onder leiding van Ronald Koeman wonnen los Che toentertijd met 2-3.

O Alleen Espanyol boekte in de geschiedenis van LaLiga meer thuiszeges op Valencia dan Real Madrid: 67 om 60.

O Real Madrid verzamelde tot dusver dit seizoen slechts twintig punten in LaLiga: zes zeges, twee remises, vijf nederlagen. Dat is het laagste puntenaantal na de eerste dertien competitieduels sinds 2001/02: negentien punten.

O Valencia won elk van de laatste twee ontmoetingen in LaLiga. Dat is meer dan in de eerste elf competitieduels van dit seizoen: een zege, acht remises, twee nederlagen.

O Geen enkele club remiseerde in de afgelopen tien seizoenen vaker in het Santiago Bernabéu in LaLiga dan Valencia: vijf keer.

O Real Madrid incasseerde dit seizoen in LaLiga slechts 42% van zijn tegendoelpunten in de tweede helft: acht van de negentien. Dat is het laagste percentage van alle LaLiga-clubs.

O Gareth Bale heeft al negen LaLiga-duels op rij niet gescoord: 731 minuten in totaal. Dat is zijn slechtste reeks voor Real Madrid in competitieverband.

O Real Madrid is de op één na favoriete tegenstander van Dani Parejo in LaLiga. De captain van Valencia scoorde vijfmaal tegen de Koninklijke; een doelpunt minder dan tegen Espanyol (zes).

O Valencia-coach Marcelino won als hoofdtrainer slechts in één van zijn zes visites aan het Santiago Bernabéu in competitieverband: twee remises, drie nederlagen. Dat was in zijn eerste bezoek aan de thuishaven van Real Madrid, als trainer van Recreativo de Huelva: 0-3 in december 2006.