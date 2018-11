Van Bommel onder de indruk: ‘Een hogere club kan hij zeker aan’

PSV is er niet in geslaagd om de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Champions League te winnen. Voor eigen publiek ging de ploeg van trainer Mark van Bommel met 1-2 onderuit tegen Barcelona. Het enige doelpunt van de avond van de thuisploeg werd gemaakt door Luuk de Jong. De aanvoerder van PSV tekende in de slotfase van de wedstrijd voor de aansluitingstreffer. De spits maakte een sterke indruk en Dick Advocaat denkt dat de aanvaller klaar is voor een stap hogerop.

De Jong speelde eerder al in het buitenland, maar een groot succes werd dat niet. Advocaat denkt dat De Jong er nu wel klaar voor is. "Hij is nu verder en vrijer. Hij wist niet zo goed of hij bij PSV moest blijven of niet. In het buitenland is het niet gelukt, maar als ik hem nu zie spelen tégen Barcelona, is dat niet niks, hè. Of ik hem zou halen als buitenlandse subtopper? Ik zeker", aldus Advocaat bij Veronica. De trainer van FC Utrecht denkt aan een club als Tottenham Hotspur. “Daar loopt ook een Spanjaard (Llorente, red.), al zit hij op de bank. Bij dat soort ploegen moet je sowieso meer spelers hebben dan elf. Hij wil graag voetballen. Ik denk dat hij bij iedere subtopper in toplanden kan spelen. Sevilla, bijvoorbeeld."

PSV-trainer Mark van Bommel was na afloop ‘zwaar teleurgesteld’ over het resultaat tegen Barcelona, maar gaf aan blij te zijn met de manier waarop De Jong zijn wedstrijd heeft gespeeld. “Hij is al heel het seizoen goed. Ik ben blij dat hij zijn contract verlengd heeft. Net als Jeroen (Zoet, red.) en Steven (Bergwijn, red.) is Luuk ontzettend belangrijk voor ons, dat zie je nu ook weer. Ik ben er blij mee dat ik hem in mijn team heb. Een hogere club kan hij zeker aan, maar van mij mag hij nog een jaar blijven."

De Jong kopte in de eerste helft op de lat, terwijl eerder Gastón Pereiro de paal had geraakt. In de slotfase kopte hij de 1-2 achter Marc-André ter Stegen. “We hebben wel vijftien kansen gehad. Zonde dat we onszelf in de eerste helft niet belonen. Zij maken het wel af, maar ik denk dat we een sterke pot hebben neergezet”, aldus De Jong na afloop.