FC Porto rekent af met Schalke 04 en gaat door als groepswinnaar

FC Porto heeft zich dinsdagavond ten koste van Schalke 04 verzekerd van de winst van Groep D. In een onderling treffen met de Duitsers waren os Dragões dankzij doelpunten van Éder Militão, Jesús Corona, Moussa Marega en een late strafschop van Nabil Bentaleb met 3-1 te sterk, waardoor zij met nog een wedstrijd te gaan een voorsprong van vijf punten op die Knappen in handen hebben.

Doordat Galatasaray eerder op de avond al verloor van Lokomotiv Moskou wisten Porto en Schalke zich voor de start van hun onderlinge treffen al verzekerd van overwintering in de Champions League. De Portugezen hadden met een voorsprong van twee punten op de Portugezen al de beste papieren voor de groepswinst in hun bezit en de enige goede kans van de eerste helft was ook voor de thuisploeg. Ralf Fährmann greep echter goed in bij een schot van Yacine Brahimi, waardoor er met een gelijke stand gerust werd. Na de onderbreking moest de doelman vrijwel meteen opnieuw aan de bak bij een goede mogelijkheid voor Héctor Herrera en vijf minuten later was het dan uiteindelijk wel raak, toen een voorzet van Óliver Torres op het hoofd van Éder Militão belandde en de verdediger knap raak kopte.

Schalke deed vervolgens bijna direct wat terug via Evgen Konoplyanka, maar zijn poging werd gekeerd door Iker Casillas. De Spaanse doelman zag zijn goede redding daarop een minuut later beloond worden toen voormalig FC Twente-aanvaller Corona het duel na een knappe combinatie in het slot gooide. Schalke wist daar lang niets tegenover te stellen maar kwam een minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd vanaf elf meter toch weer dichterbij. Die goal werd in de blessuretijd echter weer ongedaan gemaakt door Marega, waardoor Porto uiteindelijk toch met een marge van twee goals aan het langste eind trok.