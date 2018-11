Dortmund en Club Brugge overwinteren na bloedeloos gelijkspel

Borussia Dortmund heeft zich woensdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Op eigen veld werd er niet gewonnen van Club Brugge, maar een doelpuntloos gelijkspel is voldoende voor minimaal de tweede plaats in groep A. Het is voor de Duitse topclub nog mogelijk om de eerste plaats te bemachtigen, maar eenvoudig is dat niet.

Bij Club Brugge verschenen Stefano Denswil, Ruud Vormer en Sofyan Amrabat in de basis. Door een blessure was Arnaut Danjuma Groeneveld nog altijd niet inzetbaar voor de Belgische topclub. Omdat Atlético Madrid eerder op de avond al gewonnen had van AS Monaco, was Club Brugge voor aanvang van het duel in Dortmund al zeker van de derde plaats in de poule en daarmee deelname aan de Europa League na de winterstop.

Vanaf het eerste fluitsignaal zocht Dortmund de aanval en was het voor Club Brugge een kwestie van tegenhouden. De bezoekers kwamen nauwelijks in hun eigen spel en wisten niet of nauwelijks dreigend te worden. Amrabat probeerde het met een afstandschot, maar de ex-speler van Feyenoord wist het Dortmund-doelman Roman Burki niet moeilijk te maken. Na een half uur spelen had Marco Reus de kans om Dortmund op voorsprong te schieten, maarog in oog met goalie Ethan Horvath faalde de Duits international. Eerder had Christian Pulisic een kans om zeep geholpen.

Na rust voerde Dortmund het tempo een klein beetje op. Het was echter niet genoeg om het Club Brugge moeilijk te maken. Grote kansen bleven uit, waardoor het duel zonder doelpunten eindigde en Dortmund zeker is van Champions League-voetbal in februari. Voor Club Brugge staat er nog een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid op het programma, waarna het zich in het volgende jaar in de Europa League mag melden. Dortmund kan nog eerste worden in de poule, maar dat heeft het niet zelf in de hand. De laatste wedstrijd moet gewonnen worden van AS Monaco, terwijl Atlético Madrid punten moet laten liggen tegen Club Brugge.