Bernat en Neymar brengen PSG voorbij Liverpool; Napoli wint simpel

Paris Saint-Germain en Napoli hebben woensdagavond goede zaken gedaan in de razendspannende Groep C van de Champions League. De Fransen wonnen in eigen huis met 2-1 van Liverpool en komen zodoende met nog een speelronde te gaan op acht punten, terwijl Napoli door een 3-1 zege op Rode Ster Belgrado met negen punten koploper blijft. Liverpool, dat op zes punten blijft staan, moet zijn laatste wedstrijd tegen de Italianen met minstens twee doelpunten verschil winnen om door te gaan naar de knockout-fase, terwijl de finalist van vorig seizoen in theorie ook nog helemaal uitgeschakeld kan worden als Rode Ster in de laatste wedstrijd wint van PSG en Liverpool zelf verliest van Napoli.

Paris Saint-Germain - Liverpool 2-1

Paris Saint-Germain was met een punt achterstand op Liverpool de ploeg die moest gaan komen en de Fransen lieten zich dat geen twee keer zeggen. Vanaf de eerste minuut werden de bezoekers onder druk gezet en dat leidde al snel tot een aardige mogelijkheid voor Ángel Di María, die door Alisson nog van scoren af gehouden kon worden. Na een klein kwartier spelen was het echter wel raak toen Virgil van Dijk de bal ongelukkig wegwerkte en zo Juan Bernat in staat stelde om binnen te schieten. PSG drukte vervolgens door en liep via Kylian Mbappé bijna verder uit, maar ook hij stuitte op Alisson.

De jonge Fransman speelde acht minuten voor het verstrijken van de eerste helft wel een hoofdrol bij de tweede treffer van PSG. Mbappé stoomde razendsnel op over de linkerkant en legde de bal voor op Edinson Cavani, die echter stuitte op de doelman. Doordat Neymar op de goede plek stond voor de rebound kon het Parc des Princes uiteindelijk toch juichen. Les Parisiens leken daardoor met een mooie 2-0 voorsprong aan de thee te gaan, maar Liverpool kwam in de blessuretijd weer dichterbij. Een tackle van Di María op Sadio Mané leek in eerste instantie onbestraft te blijven, totdat een assistent zich meldde bij arbiter Szymon Marciniak en de Pool toch naar de stip wees. Milner ontfermde zich vervolgens over het buitenkansje en schoot de bal feilloos langs Gianluigi Buffon.

Na de onderbreking leek PSG de marge opnieuw naar twee doelpunten te brengen, maar een doelpunt van Marquinhos werd afgekeurd wegens buitenspel. Liverpool had in de fase daarna het meeste van de bal zonder echte kansen te creëren en Jürgen Klopp besloot in te grijpen door Naby Keïta en Daniel Sturridge in te brengen voor Georginio Wijnaldum en Roberto Firmino. De grootste kans voor het geplande slotoffensief van de bezoekers was echter opnieuw voor Marquinhos, die door Alisson maar op het nippertje van scoren afgehouden kon worden. Liverpool drong in de slotfase aan en liep bijna in het mes toen Neymar het eindstation leek van een counter, maar net op tijd afgestopt kon worden door Van Dijk. In de blessuretijd werd de sfeer op het veld wat onvriendelijker en een overtreding van Van Dijk leverde Neymar nog een vrije trap op een veelbelovende positie op. Alisson lette echter goed op en hield zijn landgenoot van zijn tweede goal van de avond af.

Napoli - Rode Ster Belgrado 3-1

Met de wetenschap dat de twee concurrenten elkaar in Parijs troffen in het achterhoofd vormde de wedstrijd tegen Rode Ster voor Napoli een uitgelezen mogelijkheid om een mooie slag te slaan. De Italianen namen dan ook al snel de regie in handen en doelman Milan Borjan was na zeven minuten spelen het enige wat tussen Dries Mertens en een snelle openingstreffer in stond. Die vroege goal kwam er vier minuten later alsnog toen Marek Hamsik bij een corner op de goede plek stond en binnen kon tikken.

Veljko Simic dwong David Ospina een minuut of tien later tot een uitstekende redding en de keeper van i Partenopei zag vervolgens hoe Mertens de voorsprong voor de rust nog verder uitbreidde. Fabian Ruíz vond de vrijstaande Belg in het strafschopgebied, waarna hij met een leep balletje via de buitenkant van zijn voet Borjan verschalkte. Twaalf minuten na rust was het opnieuw raak voor Mertens, die door Hamsik diep werd gestuurd en knap raak schoot. Via Marko Marin en El Fardou Ben werd de stand uiteindelijk toch nog iets draaglijker voor de bezoekers: de Duitser bekroonde een fraaie dribbel met een goede steekbal, waarna zijn kompaan in de aanval af kon ronden.