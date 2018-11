PSV buigt voor ongekende klasse Messi en is Europees uitgeschakeld

PSV kan zich volledig gaan richten op de Eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel verloor woensdagavond in zijn vijfde groepsduel in de Champions League met 1-2 van Barcelona en eindigt daardoor hoe dan ook op een laatste plaats in Groep B. PSV verweerde zich in het eigen Philips Stadion kranig, maar moest uiteindelijk buigen voor de individuele klasse van Lionel Messi. De Argentijnse superster nam na een uur voetballen op wonderschone wijze de openingstreffer voor zijn rekening en stond even later aan de basis van de 0-2 van Gerard Piqué. Luuk de Jong deed in de slotfase nog wat terug, maar een comeback bleef uiteindelijk uit.

PSV begon met de gebruikelijke basiself aan de wedstrijd en het begin van de ploeg mocht er ook absoluut wezen: een vrije trap van Gastón Pereiro werd na vier minuten voetballen uit de hoek gedoken door Marc-André ter Stegen en kort erna moest de Duitse doelman ook redden op een schot van De Jong. Na een kwartier waren de Eindhovenaren opnieuw dicht bij een doelpunt. Ivan Rakitic schoof de bal op onbegrijpelijke wijze in de voeten bij Pereiro, waarna de Uruguayaan vanaf een meter of twintig zijn geluk beproefde. Het schot van de creatieve middenvelder belandde vervolgens op de paal.

Halverwege de eerste helft kreeg Pereiro andermaal een uitstekende mogelijkheid. Nadat De Jong het kopduel had gewonnen van Piqué, produceerde Pereiro een wippertje dat uiteindelijk rakelings over het doel van Ter Stegen zeilde. Barcelona maakte aanvankelijk een ongeïnteresseerde indruk en kwam in het eerste halfuur niet verder dan een gevaarloze poging van Philippe Coutinho. In het laatste kwartier voor rust draaiden de Catalanen de duimschroeven echter aan. Arturo Vidal verschalkte Jeroen Zoet in korte tijd tweemaal, maar de doelman van PSV werd beide keren op de doellijn gered door een verdediger. Daarna moest Zoet nog tweemaal gestrekt na schoten van Lionel Messi.

Hoewel Barcelona het heft in handen nam in de slotfase van de eerste helft, was de laatste grote kans voor rust voor PSV: De Jong kopte uit een vrije trap op de lat en vervolgens raakte Denzel Dumfries de paal. Ook na de onderbreking bood het elftal van Van Bommel dapper tegenstand, maar op de individuele klasse van Messi had men na precies een uur voetballen geen antwoord. De Argentijnse vedette pikte de bal net over de middenlijn zelf op, waarna hij een combinatie aanging met Ousmane Dembélé. Messi werd vervolgens op de rand van het strafschopgebied weer aangespeeld, waarna hij in de drukte net voldoende ruimte wist te vinden voor een doeltreffend schot: 0-1.

Tien minuten later volgde een volgende klap PSV, met opnieuw een hoofdrol voor Messi. Een vrije trap van de linkspoot werd met de voet verlengd door Piqué, die Zoet zo geen kans gaf. Malcom had daarna vrijwel onmiddellijk de 0-3 op het scorebord kunnen brengen, maar de invaller wist een lage voorzet van Dembélé uiteindelijk niet tussen de palen te krijgen. Het verzet van PSV leek gebroken, maar zeven minuten voor tijd mocht de ploeg plots toch weer hopen op een resultaat, doordat De Jong op aangeven van Angeliño de aansluitingstreffer tegen de touwen kopte. De Eindhovenaren zetten daarna nog aan voor een slotoffensief, maar de gelijkmaker viel uiteindelijk niet meer.