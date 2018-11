Christian Eriksen houdt Tottenham Hotspur met late treffer in leven

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond gedaan wat het moest doen in de groepsfase van de Champions League tegen Internazionale. De wedstrijd die gewonnen moest worden werd in de slotfase van de wedstrijd beslist door invaller Christian Eriksen. Door de krappe 1-0 overwinning komt de Engelse topclub net als Inter op zeven punten uit vijf wedstrijden en ligt de strijd om de tweede plaats nog helemaal open.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino voerde verschillende wijzigingen door in zijn basisteam voor het cruciale duel met de Italiaanse topclub. Jan Vertonghen keerde terug in de basis, terwijl Eriksen en Heung-Min Son op de bank zaten. Om kans te houden op kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League moesten the Spurs winnen, terwijl een nederlaag uitschakeling zou betekenen. De thuisploeg nam het initiatief in deze wedstrijd en was via Harry Winks in de eerste helft dicht bij de openingstreffer. In de 38ste minuut probeerde hij het met een afstandschot en voorkwam de lat een achterstand voor Internazionale.

Tottenham liet in de eerste helft zien dat het geloofde in een overwinning en ook na rust bleef het zoeken naar de openingstreffer. Harry Kane vocht mooie duels uit met Stefan de Vrij. Telkens wanneer de Engels international zich had vrijgespeeld van de Nederlandse verdediger, stuitte hij op Samir Handanovic. Met nog twintig minuten op de klok greep Pochettino in en bracht hij Eriksen binnen te lijnen, terwijl Son eerder in de tweede helft was ingevallen.

Met vers bloed binnen de lijnen werd de druk opgevoerd door Tottenham. Inter had in de afgelopen vijf ontmoetingen met Tottenham het doel niet schoon weten te houden en ook woensdagavond slaagden de Italianen daar niet in. In de tachtigste minuut zorgde Eriksen namelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De Deens international kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld door Dele Alli en schoot onhoudbaar binnen. In de absolute slotfase wist Internazionale niets meer aan die achterstand te doen, waardoor op de laatste speeldag beslist zal worden welke van de twee clubs overwintert in de Champions League.