Atlético Madrid zeker van volgende ronde; Falcao schlemiel bij terugkeer

Atlético Madrid heeft zich woensdagavond geplaatst voor achtste finales van de Champions League. De Spaanse grootmacht won op eigen veld met 2-0 van het geplaagde AS Monaco en is daardoor na vijf groepsduels zeker van een plekje bij de eerste twee in Groep A. Monaco is door het verlies uitgespeeld in Europa. Later op de avond ontvangt Borussia Dortmund in dezelfde poule Club Brugge nog.

Monaco boekte afgelopen weekeinde in de Franse competitie ten koste van Caen (0-1) de eerste overwinning sinds augustus, maar dat het vertrouwen van de ploeg van coach Thierry Henry nog altijd broos is, bleek in het Estadio Wanda Metropolitano wel. Atlético had geen kind aan de Monegasken en werd op weg geholpen door een vroege openingstreffer. Een afstandsschot van Koke werd na anderhalf minuut voetballen van richting veranderd door Benoît Badiashile, waarna doelman Diego Benaglio een antwoord schuldig moest blijven: 1-0.

Thomas Lemar had de voordelige marge kort erna al kunnen verdubbelen voor de thuisploeg, maar zijn vrije trap scheerde uiteindelijk rakelings voorbij het doel van Benaglio. De Zwitserse goalie moest halverwege de eerste helft alsnog voor een tweede maal vissen. Ángel Correa had na een fraaie individuele actie in het strafschopgebied van Monaco oog voor Antoine Griezmann, waarna laatstgenoemde met de buitenkant van de voet afrondde. Monaco kwam er in het eerste bedrijf niet aan te pas in aanvallend opzicht en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat de schade voor rust niet meer verder opliep.

In de tweede helft nam Atlético gas terug. Bij Monaco maakte Radamel Falcao tien minuten na de onderbreking zijn opwachting en de Colombiaanse spits, die in het verleden twee seizoenen voor Atlético speelde, was kort na zijn rentree dicht bij een treffer. Falcao stuurde Stefan Savic het bos in met een fraaie beweging, maar schoot vervolgens in de handen van Jan Oblak. Aan de overzijde redde Benaglio op schoten van Griezmann en Thomas Partey, waardoor de marge van twee intact bleef. Tien minuten voor tijd miste Falcao nog een strafschop, nadat Savic hands had gemaakt en met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld was gestuurd.