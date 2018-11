Galatasaray stelt weer teleur en ziet doek vallen in Champions League

Galatasaray zal na de jaarwisseling niet meer te bewonderen zijn in de Champions League. De Turkse topclub verloor woensdagavond met 2-0 bij Lokomotiv Moskou, waardoor de tweede plaats in groep D niet meer haalbaar is. Cim Bom zal over twee weken in de afsluitende groepswedstrijd tegen FC Porto alle zeilen moeten bijzetten om Lokomotiv Moskou voor te blijven in de poule en zo een Europa League-ticket te verdienen.

Met Ryan Donk en Garry Rodrigues in de basiself ontsnapte Galatasaray in Rusland aan een zeer vroege achterstand. Voormalig Feyenoorder Fedor Smolov nam na drie minuten voetballen het doel van de Turken onder het vuur, maar zijn schot trof uiteindelijk de paal. Daarna bleven grote kansen lang uit voor beide doelen. Galatasaray hield betrekkelijk eenvoudig stand, maar door een ongelukkig moment van Donk kwam de formatie van Fatih Terim op slag van rust toch op achterstand.

De voormalig verdediger van onder meer AZ veranderde een mislukt schot van Grzegorz Krychowiak ongelukkig van richting, waardoor Fernando Muslera kansloos was: 1-0. Negen minuten na de onderbreking sloeg de thuisploeg opnieuw toe. Aleksey Miranchuk combineerde over de rechterflank met Smolov, waarna laatstgenoemde de bal in het strafschopgebied van Galatasaray bij Vladislav Ignatyev kreeg. De middenvelder kreeg de bal enigszins gelukkig mee en rondde oog in oog met Muslera vervolgens koelbloedig af.

Terim antwoordde met het inbrengen van Sofiane Feghouli voor Fernando, maar Galatasaray wist het tij niet meer te keren in het laatste halfuur. De grootmacht uit Istanbul ontvangt op 11 december FC Porto, terwijl Lokomotiv Moskou dan een uitwedstrijd speelt tegen Schalke 04. Galatasaray zal de laatste speelronde ingaan met een voorsprong van één punt op de Russen en wordt daarnaast gesteund door een beter onderling resultaat, daar de eerste ontmoeting tussen beide teams in een 3-0 zege voor de Turken eindigde.