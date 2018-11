‘Ik denk dat Ajax in deze poule meer punten had gehaald dan PSV’

Aad de Mos is ervan overtuigd dat Ajax meer punten had gehaald in de poule van PSV in de Champions League. De Eindhovenaren zijn ingedeeld bij Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur. Onder leiding van trainer Mark van Bommel pakte PSV een punt uit de eerste vier wedstrijden. De Mos denkt dat Ajax beter had gepresteerd.

PSV verloor in de groepsfase drie keer en speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Tottenham Hotspur. "Ik denk dat Ajax in deze poule meer punten had gehaald dan PSV, daar ben ik van overtuigd", aldus De Mos in gesprek met de NOS. Ajax pakte elf punten in vijf wedstrijden in een poulse met Bayern München, Benfica en AEK Athene. De Amsterdammers zijn al geplaatst voor de knock-outfase en maken nog kans op de eerste plaats in de groep. Om dat te bewerkstellingen moet er op 12 december thuis gewonnen worden van Bayern.

De Mos geeft de ploeg van trainer Mark van Bommel weinig kans voor het duel van woensdag met Barcelona. "Ze moeten iets magisch hebben. Mark van Bommel snakt ook naar iets magisch", aldus De Mos. "Ajax heeft ooit gewonnen met Frank de Boer tegen Barça. Je moet geluk hebben dat de allergrootste die we kennen, Lionel Messi, een snipperdag neemt. Hij mist wat ritme, dat hebben we gezien tegen Atlético Madrid. Maar als hij echt wil vanavond, dan is PSV kansloos."

Van Bommel, die geen verrassingen in zijn opstelling voor het duel met Barcelona heeft, gaf in gesprek met Veronica aan hoe hij Messi wil bestrijden. “Hoe we Messi moeten afstoppen? We willen proberen om te voorkomen dat hij aangespeeld wordt.”