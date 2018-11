David Villa laat New York na vier jaar achter zich: ‘Het perfecte moment’

David Villa is bezig aan zijn laatste weken als speler van New York City FC. De club uit de Major League Soccer maakt woensdagavond namelijk via de officiële kanalen bekend dat de 36-jarige Spanjaard na het aflopen van zijn contract op 31 december bij de club zal vertrekken. Wat Villa hierna gaat doen is nog niet bekend, maar duidelijk is al wel dat zijn vertrek geen definitief pensioen zal betekenen.

“Mijn geest en mijn lichaam zijn toe aan een nieuwe uitdaging en ik denk dat dit het perfecte moment is om afscheid te nemen van NYCFC. Ik kan jullie natuurlijk nog niet vertellen wat de volgende stap zal worden voor David Villa, maar ik ga wel door met voetballen. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik op een goed niveau kan presteren en als dat niet meer zo is, zal ik de beslissing nemen om naar huis te gaan”, legt hij zijn beslissing uit.

“Maar ik ga op mijn lichaam af en op de mensen die me kennen en ik kan nog minstens een jaar op het niveau waarop ik wil spelen presteren. Dat ga ik ook doen. Binnen een paar dagen weten jullie meer. Mijn ervaringen hier waren geweldig. Het heeft me alles gegeven als voetballer, als persoon en als familieman. Ik zal altijd met liefde terugdenken aan deze ervaring. Mijn hart ligt hier en ik ben voor altijd een NYCFC-supporter”, vervolgt hij.

New York City FC nam de 98-voudig Spaans international in 2014 transfervrij over van Atlético Madrid en stalde hem eerst een paar maanden bij zusterclub Melbourne City voordat hij in oktober 2014 definitief in de Verenigde Staten ging spelen. Villa, die eerder nog voor Sporting Gijón, Real Zaragoza, Valencia en Barcelona speelde, kwam in totaal tot 126 wedstrijden voor de Amerikaanse club, waarin hij goed was voor tachtig doelpunten.