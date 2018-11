Schweinsteiger blijft Chicago Fire trouw; club in gesprek met Nederlanders

Bastian Schweinsteiger is ook komend seizoen te bewonderen in de Major League Soccer. Chicago Fire laat woensdagavond via de officiële kanalen weten dat de 34-jarige middenvelder uit Duitsland een nieuw, éénjarig contract heeft getekend met de Amerikaanse club.

Schweinsteiger is sinds maart 2017 actief voor Chicago Fire en kwam sindsdien tot 7 doelpunten en 12 assists in 55 competitiewedstrijden voor de club. Prijzen won hij er nog niet; het afgelopen seizoen eindigde Chicago Fire op een teleurstellende tiende plaats in de Eastern Conference. Toch ziet Schweinsteiger voldoende perspectief voor een derde seizoen in het shirt van Chicago Fire.

"Laten we komend jaar een prijs winnen. Ik geloof in deze club en ik geloof dat we kampioen kunnen worden", zegt de voormalig international van Duitsland op de clubsite. "Mijn periode in Amerika is tot nu toe erg speciaal geweest voor mij en mijn familie. Ik ben graag onderdeel van deze club en we stellen het op prijs hoe deze stad ons omarmd heeft."

Tegenover het langere verblijf van Schweinsteiger staat mogelijk het vertrek van Michael de Leeuw en Johan Kappelhof bij Chicago Fire. Het aflopende contract van de beide Nederlanders is voorlopig niet verlengd. Wel laat Chicago Fire weten dat men met De Leeuw en Kappelhof in onderhandeling is over een nieuw contract.