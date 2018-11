Sarri kritisch: ‘Ik wil Jorginho of Fàbregas daar hebben, niet Kanté’

Maurizio Sarri heeft zich in de Engelse media kritisch uitgelaten over de rol van N’Golo Kanté in de wedstrijd van Chelsea tegen Tottenham Hotspur. Afgelopen zaterdag gingen the Blues met 3-1 onderuit op Wembley en leden daarmee de eerste nederlaag van dit Premier League-seizoen. Volgens de manager liep de Frans international tijdens de wedstrijd te veel uit zijn positie.

Kanté werd de laatste jaren vaak geprezen om zijn spel en bepalende rol als verdedigende middenvelder bij Leicester City, Chelsea en de nationale ploeg van Frankrijk. Echter, door de komst van Jorginho is de rol van Kanté in de ploeg van Chelsea veranderd. Waar Jorginho speelt als verdedigende middenvelder, is Kanté verhuisd naar de rechterflank. “Ik wil een technische speler op de positie van verdedigende middenvelder hebben staan. Voor mij is dat Jorginho of Cesc Fàbregas, niet Kanté”, zei Sarri woensdagmiddag in aanloop naar de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen het Griekse PAOK.

Sarri gaf eerder dit seizoen nog aan dat hij Kanté liever in een wat meer aanvallende rol ziet, maar de manier waarop de Fransman dit afgelopen zaterdag uitvoeren was niet naar de zin van de manager. “Kanté moet naast Jorginho blijven, vooral als de bal aan de andere kant is”, legt Sarri uit, geciteerd door de Daily Telegraph. “Als de bal op links is, hebben we Marcos Alonso, Eden Hazard, Mateo Kovacic en Ross Barkley, dus dan moet hij naast Jorginho komen te staan. In de laatste wedstrijd wilde Kanté in de eerste vijftien minuten alles zelf oplossen, maar op de verkeerde manier. Hij liep uit positie en was te veel bezig met aanvallen. Dat is niet een van de beste eigenschappen van Kanté, maar het was zijn reactie op de moeilijkheden.”

Direct na de nederlaag tegen the Spurs was Sarri al kritisch op zijn hele team. Donderdag wil de manager dat zijn ploeg beter voor de dag verschijnt. Chelsea is al zeker van de volgende ronde in de Europa League en heeft een punt nodig om groep L te winnen. “Ik heb straks een paar individuele gesprekken met de spelers. De doelen zijn wat mij betreft heel duidelijk. Op korte termijn is het belangrijk om te winnen. Op lange termijn moeten we zorgen dat we het beste team van Europa worden. Ik wil zien dat we onze les hebben geleerd.”