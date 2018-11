Woensdag, 28 November 2018

Brands krijgt concurrentie in strijd om 'Gabigol'

Bologna wil Dawid Kownacki graag overnemen van Sampdoria. De Pools jeugdinternational moet het dit seizoen in Genua voornamelijk stellen met korte invalbeurten. (Diverse Italiaanse media)

Ook Sampdoria heeft zich gemengd in de strijd om Nicola Sansone. De Italiaanse vleugelaanvaller van Villarreal werd eerder in verband gebracht met een overstap naar Bologna, Fiorentina, Lazio of Parma. (Secolo XIX)

Na het Everton van Marcel Brands is ook West Ham United geïnteresseerd in Gabriel 'Gabigol' Barbosa. De Braziliaan, momenteel door Internazionale uitgeleend aan Santos, heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar de Premier League. (FOX Sports)

Jasmin Kurtic heeft zich met zijn prestaties bij SPAL in de kijker gespeeld bij Cagliari. De Sardijnse club is op zoek naar een middenvelder en is daardoor bij de Sloveen, die vijf miljoen euro moet kosten, uitgekomen. (La Nuova Sardegna)

Dominic Iorfa mag in januari vertrekken bij Wolverhampton Wanderers. Dat nieuws is ook bij Steven Gerrard aangekomen, die de rechterverdediger naar het Schotse Rangers FC hoopt te halen. (The Sun)