UEFA stelt onderzoek in naar gebeurtenissen tijdens AEK - Ajax

De UEFA gaat een onderzoek instellen naar de ongeregeldheden rond het duel tussen AEK Athene en Ajax (0-2) in de Champions League. De Europese voetbalbond maakt via de officiële kanalen bekend dat vergrijpen van beide supportersgroepen zullen worden onderzocht, al is de lijst met vergrijpen van de Griekse fans wel een stuk groter.

AEK Athene kan een aanklacht verwachten voor het gooien van voorwerpen, het afsteken van vuurwerk, het betreden van het veld door supporters, ontoereikende organisatie en het blokkeren van de toegang tot bepaalde vakken. De Ajax-fans zouden zich in Athene schuldig hebben gemaakt aan het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen, wat de UEFA zal onderzoeken.

Op donderdag 13 december zal de UEFA uitspraak doen in deze zaak. Het was dinsdagavond bijzonder onrustig op de tribunes van het Olympisch Stadion van Athene. Zo raakten een aantal Ajax-fans in het uitvak slaags met de Griekse mobiele eenheid, terwijl fans van AEK Athene vuurwerk en zelfs een molotovcocktail naar de meegereisde supporters gooiden. Acht Amsterdamse supporters raakten gewond bij de incidenten rond het treffen tussen AEK Athene en Ajax.