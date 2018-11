PSV Onder-19 pakt punt tegen Barça en mag blijven hopen op vervolg

De Onder-19 van PSV mag blijven hopen op een vervolg in de Youth League. De Eindhovenaren speelden op De Herdgang met 1-1 gelijk tegen Barcelona en tillen het puntentotaal zo naar vijf. Daarmee staat PSV één punt achter nummer twee Tottenham Hotspur, dat met 2-4 verloor van Internazionale. Op de laatste speeldag zal de strijd om de tweede plaats worden beslist, als PSV een bezoek brengt aan Milaan en het al geplaatste Barcelona Tottenham ontvangt.

PSV had een zege op Barcelona nodig om uitzicht te houden op de volgende ronde van de Youth League. De Eindhovenaren verzamelden vier punten uit de eerste vier duels, terwijl Barcelona voorafgaand aan het treffen op De Herdgang al op tien punten stond. Nadat PSV via Zakaria Aboukhlal een kans op de openingstreffer had laten liggen, kwam Barcelona al snel op voorsprong. Anssumane Fati kreeg op de rand van het strafschopgebied de ruimte en bracht na zeven minuten spelen de 0-1 op het scorebord.

Gaandeweg de eerste helft werd PSV steeds sterker, wat resulteerde in een goede kans voor Yorbe Vertessen. Toch had de achterstand na een half uur spelen groter kunnen zijn. Na een overtreding van Armando Obispo ging de bal op de stip, maar Kyan van Dorp keerde een inzet van Alejandro Orellana Gómez. Vlak na rust leek PSV op gelijke hoogte te komen. De treffer van Aboukhlal werd echter geannuleerd wegens buitenspel.

In de beginfase van de tweede helft was de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd kreeg PSV zijn verdiende treffer. Met een geweldige beweging bediende Mohammed Ihattaren Vertessen, die van dichtbij Barcelona-doelman Arnau Tenas verschalkte. Ondanks de nadrukkelijke zoektocht naar de winnende treffer, kwam er in de slotfase geen verandering meer in de stand. Door de remise heeft PSV de tweede plaats in de poule nog in het vizier, doordat Internazionale Tottenham Hotspur versloeg.