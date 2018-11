‘Ik heb niet alle vakken kunnen halen, omdat ik druk was met de play-offs’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Thomas Kok, de stille motor van het middenveld van FC Dordrecht met een natuurkundeknobbel.

Door Chris Meijer

Kok is in het dagelijks leven niet louter contractspeler bij FC Dordrecht. De twintigjarige middenvelder combineert het profvoetbal al anderhalf jaar met een studie technische natuurkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. “Na het vwo heb ik eerst een jaar niks gedaan, om te kijken hoeveel tijd ik precies kwijt zou zijn aan het profvoetbal. Op gegeven moment besefte ik dat ik iets met mijn hersenen wilde doen. Het is niet zo dat het vwo heel gemakkelijk ging, maar ik kan op zich wel goed leren. Ik vond dat ik er iets mee moest doen, bijvoorbeeld voor het geval dat ik geblesseerd zou raken. Voetbal staat nog steeds op plek één en ik doe mijn studie op tweederde snelheid, dus ik probeer acht van de twaalf vakken in een studiejaar te doen”, legt Kok uit. “Het is niet gemakkelijk te combineren met het voetbal, het is soms iets teveel. Dan zet ik school op een lager pitje. De universiteit en FC Dordrecht denken goed mee. Dus als ik dinsdagochtend een tentamen heb, mag ik die maken. Vorig jaar heb ik niet alle vakken kunnen halen, omdat ik druk was met de play-offs. Mensen onderschatten weleens wat voetbal van je vraagt.”

Thomas Kok stopt Matthijs de Ligt af, in zijn eerste en enige duel voor Willem II.

Sinds afgelopen zomer staat Kok definitief onder contract bij FC Dordrecht. De middenvelder

werd in de tweede helft van vorig seizoen gehuurd van Willem II. Het halfjaar dat Kok op huurbasis aan de Krommedijk speelde, was tamelijk succesvol. FC Dordrecht legde vorig seizoen beslag op de derde periodetitel. In de play-offs om promotie strandden de Schapenkoppen in de halve finale, waarin Sparta Rotterdam nipt te sterk was. Met een tas vol ervaringen keerde Kok afgelopen zomer vol goede moed terug in zijn geboortestad Tilburg. Al snel werd duidelijk dat de middenvelder bij Willem II, waar hij sinds zijn vijftiende speelde, op weinig speeltijd hoefde te rekenen. “Dan moet je voor jezelf een afweging maken: ga ik proberen hier te strijden voor minuten of maak ik een stap om te kunnen spelen? Ik had al best wat wedstrijden op de bank gezeten bij Willem II, dus ik wist hoe het eerste scenario was. Dan moet je je wedstrijden spelen met Jong Willem II, die geen volledige competitie hebben. De stap vanuit de jeugd naar het eerste elftal is vrij groot en ik heb die stap al best vroeg gemaakt. Alleen heb ik die stap nooit helemaal kunnen afmaken door uit te groeien tot basisspeler. Dat was teleurstellend, daar ga ik niet over liegen.”

Voordat Kok bij Willem II terechtkwam, speelde hij twee jaar in de jeugdopleiding van het Belgische Royal Antwerp FC. “Geweldige club”, glimlacht de geboren Tilburger als hem gevraagd wordt naar die periode. “Ik heb daar enorm veel geleerd en ook bijzondere dingen meegemaakt. We speelden ooit in Namen, op een veld dat afliep. De scheidsrechter was zo enorm partijdig, omdat het Wallonië tegen Vlaanderen was. Ik heb daar velden meegemaakt, dat was niet normaal. Een terreinknecht moest een keer met een trekker de plassen van het veld vegen, zodat de scheidsrechter de bal in het hoekje vijf meter kon laten rollen. Dat sloeg nergens op. Het was allemaal iets minder professioneel dan bij Willem II. Het is anders voetballen, meer strijden. Ik heb daar een stukje meegenomen van mijn huidige spel. Ik probeer vanuit een soort zekerheid te voetballen. Dat is mijn spel, waar ik goed in ben. Niet teveel risico erin. Soms mag dat wel ietsje meer, trouwens. Ik probeer er vanuit een soort basis voor te zorgen dat andere spelers beter gaan voetballen.”

De cijfers van Thomas Kok in dienst van FC Dordrecht.

“Ik ben een jongen die altijd goed over zijn keuzes nadenkt en alles goed afweegt, dus de keuze voor Dordrecht was afgelopen zomer uiteindelijk redelijk makkelijk. Ik had voor mezelf de conclusie getrokken dat ik me bij Willem II minder goed zou kunnen ontwikkelen dan hier, ondanks dat ik Willem II een hele fijne club vind, de jeugd daar heb doorlopen en in Tilburg geboren ben”, gaat Kok verder. Hij sloot in 2016 al op zeventienjarige leeftijd aan bij het eerste elftal van Willem II. Toch kwam hij tot slechts één officiële wedstrijd in het eerste elftal van de Tilburgers, toen hij op 14 mei 2017 negentig minuten meedeed in de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen Ajax. “Mijn debuut was een droom die uitkwam. Natuurlijk vind ik het jammer dat ik bij Willem II niet meer minuten heb kunnen maken. Ik had zoiets van: misschien moet ik een stap terug doen om er later weer een vooruit te kunnen maken. Daar heb ik geen spijt van, ondanks de resultaten. Spelen is het allerbelangrijkste. Hoe meer wedstrijden, hoe beter. Die ervaring heb je gewoon nodig om stappen te kunnen maken. Naar een Eredivisie-club, Willem II of iets anders.”

Onder meer Jafar Arias (FC Emmen), Denis Mahmudov (Excelsior), Julius Bliek (Go Ahead Eagles), Erol Alkan (PFC Beroe Stara Zagora) en Gustavo Hamer (PEC Zwolle, was gehuurd van Feyenoord) verlieten FC Dordrecht afgelopen zomer. “Ik ben niet bang geweest om hier uit de picture te verdwijnen. Als het goed gaat met een club, gaan mensen kijken. Dat kan je zien aan het feit dat best wat spelers vanaf hier een stap hogerop hebben gemaakt afgelopen zomer. Er zijn heus wel kansen als het team goed draait”, aldus Kok, die vorig seizoen op het middenveld een duo vormde met Hamer. “Ik ben een andere speler dan Gustavo, ik val niet zo op. Dus ik denk niet dat ik heel erg in de picture was, al weet ik niet hoe het gaat. Natuurlijk had ik het leuk gevonden om de stap naar de Eredivisie te maken, maar als er niemand komt, probeer ik me hier te ontwikkelen. Dan komt het misschien in een later stadium wel.”

FC Dordrecht viert de periodetitel in vorig seizoen.

‘Geen opvallende speler’, zo bestempelt Kok zichzelf. “Zo ben ik. Ik ga niet mijn spel veranderen om op te kunnen vallen. Ik ben ervan overtuigd dat ieder team een speler zoals ik nodig heeft. De goede trainers of technisch directeuren zien dat soort spelers wel en weten dat ik een aanwinst kan zijn voor een team. Voor het publiek valt het misschien niet op, voor de voetbalkenners hopelijk wel.” Ondanks zijn jonge leeftijd is Kok op het middenveld van FC Dordrecht in relatieve zin een routinier, met een kleine veertig wedstrijden achter zijn naam in de Keuken Kampioen Divisie. Qua resultaten verloopt dit seizoen een stuk moeizamer dan zijn eerste halfjaar bij de Schapenkoppen. FC Dodrecht bezet momenteel de negentiende plaats, met zeven punten uit vijftien wedstrijden en zag trainer Gérard de Nooijer reeds vertrekken. “Het vervelende is dat we iedere keer de wedstrijden nipt verliezen. Het voetbal is niet dramatisch, we worden niet weggespeeld. Vorig seizoen hadden we wat fortuin, zeker in de derde periode. Toen viel het net de goede kant op, nu is het tegenovergestelde het geval. Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt.”

“Ongemerkt neemt de druk een beetje toe, maar het is niet zo dat we onder spanning staan. Het is duidelijk dat we moeten gaan presteren. De supporters hebben hier wat seizoenen van uitersten meegemaakt: van de Eredivisie naar degradatiestrijd in de Eerste Divisie naar de halve finale van de play-offs om promotie. Maar ze staan er altijd.” Voor FC Dordrecht staat komende vrijdag het thuisduel met RKC Waalwijk op het programma. “Het kan zo snel anders zijn, dat is vorig seizoen gebleken. Als je op het juiste moment kan pieken, kan er nog heel wat ontstaan. Dat vind ik het leuke aan de Keuken Kampioen Divisie. Iedereen kan van elkaar winnen, dat is elk jaar een beetje zo. Ik zou niet durven zeggen wat er in het verschiet ligt.”

Naam: Thomas Kok

Geboortedatum: 15 mei 1998

Club: FC Dordrecht

Sterke punten: overzicht, passing, duelkracht.