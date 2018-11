Barcelona en Real meldden zich bij Angeliño: ‘Ik heb nergens spijt van’

José Ángel Esmorís Tasende, tegenwoordig vooral bekend onder de naam Angeliño, is na zijn komst van Manchester City afgelopen zomer niet meer weg te denken van de linkerflank van PSV en de 21-jarige Spanjaard wordt over het algemeen beschouwd als een van de beste linksbacks van de Eredivisie. Dat Angeliño links in de verdediging terecht zou komen was echter lang geen uitgemaakte zaak, aangezien hij zijn loopbaan elders op het veld begon.

“Als kind speelde ik hoger op het veld. Maar daarna verdween ik steeds meer naar de zijkant en begon ik het steeds leuker te vinden om tegenstanders van achteruit te verrassen”, blikt hij terug in gesprek met Marca. De linksback hoort met zijn 1,75 meter niet bij de grootste spelers op het veld, maar liet zich hier niet door tegenhouden: “Ze zeiden tegen ons kleintjes altijd dat we de top nooit zouden halen”, gaat hij verder.

Angeliño begon zijn loopbaan in de jeugd van Deportivo La Coruña en maakte in 2014 de overstap naar Manchester City. Real Madrid en Barcelona stonden toen ook echter op de stoep voor de linkspoot: “Ik kreeg verschillende aanbiedingen binnen, maar ik koos ervoor om naar Engeland te gaan en ik heb nergens spijt van. Ik heb daar een aantal mooi jaren meegemaakt en ik ging ervan uit dat het leren van de taal daar me zou kunnen helpen met het vinden van werk als ik geen profvoetballer kon worden.”

De vleugelverdediger werkte bij Manchester City vervolgens samen met Josep Guardiola, maar werd ook vier keer uitgeleend aan achtereenvolgens New York City FC, Girona, Mallorca en NAC Breda. Bij die laatste club verdiende hij uiteindelijk zijn transfer naar PSV: “Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan, maar dankzij die keuze kreeg PSV mij in de gaten. Mijn doel voor dit seizoen was om te spelen en PSV gaf mij die optie, daarom besloot ik te vertrekken bij City.”

Met de Eindhovenaren neemt Angeliño het woensdagavond in eigen huis op tegen Barcelona en PSV kan een positief resultaat goed gebruiken. De linksback is er in ieder geval van overtuigd dat trainer Mark van Bommel zijn ploeg zo goed mogelijk zal voorbereiden: “Hij is een toptrainer en hij heeft het team naar een hoger niveau gebracht. Op een aantal gebieden lijkt hij wel wat op Guardiola: de trainingen zijn van een enorm hoog niveau en ze willen allebei winnen via balbezit.”