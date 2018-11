Marcelo waarschuwt ‘respectloze banneling’: ‘Dat geldt voor iedere speler’

Isco heeft het zwaar bij Real Madrid. De middenvelder komt niet voor in de plannen van trainer Santiago Solari en zat bij het Champions League-duel met AS Roma niet eens op de bank. Marcelo drukt Isco na afloop van het met 0-2 gewonnen duel op het hart dat de spelmaker kans blijft maken op minuten als hij hard werkt.

“Ik ben niet degene om advies te geven. We zijn allemaal volwassen en we zijn allemaal vaders. We weten wat we moeten doen. Alle spelers willen spelen, maar we moeten werken. Dat geldt voor iedere speler. Je moet werken. Ik zeg niet dat hij niet werkt, maar voetbal zit wel zo in elkaar. Dat je erkent dat je een fout maakt en beter wordt”, zo wordt de Brazilaanse back geciteerd door ESPN.

Radiozender Cadena COPE stelt dat de relatie tussen Isco en Solari ernstig bekoeld is vanwege een 'gebrek aan respect' van de middenvelder jegens zijn trainer. Andere media trekken de professionaliteit van de Spaans international in twijfel. Isco zou naar verluidt nog steeds kampen met overgewicht na zijn blindedarmontsteking.

“Er zijn specifieke beslissingen voor specifieke momenten”, werd Solari dinsdag na afloop geciteerd door verschilende Spaanse media, waaronder Marca, over het besluit om Isco niet in de selectie op te nemen. “Wij nemen de beslissingen en dat is het. En deze besluiten zijn bijna altijd op sportieve gronden. Er zijn uitzonderingen op die regel, maar dit keer is dat niet het geval.”