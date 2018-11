Ten Hag: ‘Als dat waar was, zouden we dan zo kunnen presteren?’

Erik ten Hag plaatste zich dinsdagavond met Ajax voor de knockout-fase van de Champions League en werd zo de opvolger van Danny Blind, die dertien jaar geleden de laatste trainer was die met de Amsterdammers overwinterde in de Champions League. De afgelopen weken werd er ondanks de goede resultaten bij Veronica Inside echter wel gespeculeerd over de naar verluidt moeizame relatie tussen Ten Hag en een deel van zijn spelersgroep, maar de oefenmeester verwijst deze geruchten nu naar het rijk der fabelen.

“Voor mijn gevoel klopt dat niet. Ik sta met een talentvolle groep op het veld, de spelers worden iedere dag beter. Ik weet ze iedere dag te prikkelen”, reageerde hij bij Radio 538. “Ze zijn hongerig en ambitieus. Iedere dag stellen we hogere doelen. Het is genieten om dat te zien. Als je zó presteert en het zou niet goed zitten, kan dat dan samengaan? Wat denk je zelf?”

Ten Hag, die bijna een jaar geleden bij Ajax instapte na het ontslag van Marcel Keizer, geeft aan zich op zijn plek te voelen in de Johan Cruijff ArenA: “Ik heb een geweldige staf. Het is prachtig om iedere dag met de spelers op het veld staan. Het is prettig werken, ook met de directie. Ajax is een enerverende club. Er gebeurt altijd wel wat. Ik heb het geweldig naar mijn zin.”

De Amsterdammers zijn door de overwinning op AEK Athene zeker van overwintering in de Champions League, maar kunnen in de laatste wedstrijd in eigen huis nog over Bayern München heen wippen als groepswinnaar. Wat Ten Hag betreft, gaat zijn ploeg hier vol voor: “De mogelijkheden zijn er. Bayern is en blijft de favoriet, maar we zijn niet kansloos.”