Legendarische Tottenham-spits (38) stopt: ‘Ik had dit nooit kunnen bevroeden’

Robbie Keane is gestopt als professioneel voetballer. De 38-jarige Ier zet na 737 cluboptredens en 146 interlands een punt achter zijn loopbaan, zo laat hij woensdag in een uitgebreide verklaring weten. Keane, die verdergaat als assistent-trainer bij de nationale ploeg van Ierland, heeft vooral bij Los Angeles Galaxy de prijzen aaneengeregen.

Keane begon in 1997 zijn carrière bij Wolverhamptons Wanderers en speelde in totaal bij elf clubs, waaronder Liverpool, Leeds United, Tottenham Hotspur, Celtic en Internazionale. In clubverband wist Keane 325 keer het net te vinden en voor de nationale ploeg kwam de oud-aanvaller tot 68 doelpunten, wat hem de topscorer van zijn land maakt.

“Van Crumlin United naar plekken van over de hele wereld, zoals Milaan, London en Los Angeles... Ik had nooit kunnen bevroeden dat dit mijn pad in de voetballerij was. Het heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Ik was een jongen van Dublin, helemaal gek van voetbal, toen ik vijftien jaar geleden probeerde mijn carrière op poten te zetten in Engeland. Het lijkt een eeuwigheid geleden.”

“Ik was een voetballer van de straat met een grote ambitie én doorzettingsvermogen om te slagen. Het enige wat ik nodig was, was een kans”, aldus Keane, die vooral bij Tottenham indruk maakte. De Ierse legende kwam 298 keer in actie voor de Engelse topclub uit Londen, waarin hij 120 doelpunten en 24 assists produceerde.