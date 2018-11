Begeerde ‘kampioen’ uit dankbaarheid door Rolexen te kopen voor hele team

Mauro Icardi is gelukkig bij Internazionale, zo verzekert zijn vrouw annex zaakwaarnemer Wanda Nara in gesprek met Tiki Taka. De spits maakt veel indruk bij de Italiaanse topclub en zodoende wordt de Argentijn in verband gebracht met verschillende Europese grootmachten. Nara benadrukt echter dat een transfer zeker niet noodzakelijk is.

Op Instagram deelt Icardi zijn dankbaarheid richting zijn ploeggenoten voor afgelopen seizoen. De spits werd met 29 doelpunten topscorer van de Serie A en zodoende besloot hij de gehele selectie van Inter te trakteren op een Rolex. De foto op Instagram is exemplarisch voor het gevoel dat Icardi heeft bij Inter, zo onderstreept Nara.

“Hij heeft nog twee jaar op zijn contract en hij doet het goed. Milaan, London of Madrid? Ik kies voor Milaan, maar het is de club die beslist. Parijs? Het is prachtig, dat klopt, maar daar willen we alleen heen voor vakantie. Mijn vrienden bevinden zich in Milaan”, aldus Nara, die toegeeft dat er wel contacten zijn gelegd met andere topclubs.

“Natuurlijk zijn er aanbiedingen, vooral nu, nadat hij heeft laten zien dat hij bij de kampioenen van Europa hoort. Het was niet eens een vereiste om Champions League te halen om hem te laten blijven, want Inter zorgt goed voor ons. Of ik weleens ruzie met hem heb? Vooral als zaakwaarnemer. Voor de rest is hij de perfecte echtgenoot.”