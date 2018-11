Justin Kluivert valt in de prijzen inzake verkiezing Golden Boy Award

Justin Kluivert mag een klein feestje vieren. De negentienjarige aanvaller van AS Roma maakt nog altijd kans op de Golden Boy Award, de prijs die door Tuttosport wordt uitgereikt aan het grootste talent van Europa. Woensdag is bekendgemaakt dat de voormalig Ajacied de winnaar is van de eerste editie van de Golden Boy Web Award.

Mensen konden de afgelopen tijd op de site van de Italiaanse krant stemmen op degene die in hun ogen het meeste recht heeft op de prijs. Kluivert werd met 21 procent van de stemmen de winnaar, gevolgd door Thomas Davies, Vinicius Junior, Matthijs de Ligt en Gedson Fernandes, die respectievelijk negentien, acht, acht en zeven procent van de stemmen kregen.

Kluivert is 17 december aanwezig op een ceremonie in Turijn om de Web Award in ontvangst te nemen. De Nederlander behoort ook nog steeds tot de grootste kanshebbers voor de eigenlijke Golden Boy Award. Kylian Mbappé, de winnaar van vorig jaar, is tot op heden minder populair dan gedacht en kreeg bij de Web Award slechts zes procent van de stemmen.

Een select gezelschap van 35 journalisten bepaalt wie Mbappé zal opvolgen als beste speler onder de 21 jaar op de Europese velden. In het verleden werd de prijs gewonnen door onder anderen Rafael van der Vaart, die in 2003 de eerste was, Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fàbregas, Sergio Agüero en Paul Pogba.