‘Ajax vindt Waterloo in Champions League in kwartfinale’

Ajax kwalificeerde zich dinsdag voor de achtste finale van de Champions League. De Amsterdammers rekenden met 0-2 af met AEK Athene en schaarden zich zodoende voor het eerst in dertien jaar bij de laatste zestien van het miljardenbal. De loting voor de achtste finales vindt op 17 december plaats in Nyon.

Nu het team van trainer Erik ten Hag de knock-outfase heeft bereikt, zal men ook zo ver mogelijk willen komen. De bezoekers van Voetbalzone denken echter dat Ajax zijn Waterloo zal vinden in de volgende ronde. De afgelopen dagen kon er op de frontpage gestemd worden op de poll ‘Hoe ver komt Ajax in de Champions League?’ 36 procent van de stemmers ging uit van de achtste finale.

Acht procent van de respondenten verwachtte niet dat Ajax de poulefase zou overleven, maar na de zege op AEK eindigt de huidige runner-up van de Eredivisie dus sowieso bij de eerste twee. 32 procent van de stemmers denkt dat Ajax zal stranden in de kwartfinale, terwijl 7 procent vermoedt dat Ajax de halve finale bereikt.

17 procent van de stemmers is nóg optimistischer en gokt erop dat Ajax de finale haalt. De eindstrijd in de Champions League wordt op 1 juni afgewerkt in het Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético Madrid.