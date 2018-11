Ten Hag: ‘Daar hebben we wel wat gevechtjes over gehad, dat vond ik mooi’

Quincy Promes besloot afgelopen zomer Spartak Moskou voor circa 21 miljoen euro in te ruilen voor een dienstverband bij Sevilla. De 26-jarige aanvaller maakt weliswaar minuten bij de Spaanse topclub, maar van een vaste basisplaats is nog geen sprake. Erik ten Hag hoopt dat de voormalig Tukker ook in Spanje gaat slagen.

Ten Hag, momenteel actief als trainer van Ajax, was eerder werkzaam bij Go Ahead Eagles, waar hij samenwerkte met Promes, die werd gehuurd van FC Twente. “Hij had goed nagedacht over wat de beste stap voor hem zou zijn. Verschillende clubs uit de Eredivisie wilden hem óók hebben, maar Quincy koos bewust voor Go Ahead en voor mij. Hij had een plan", zegt Ten Hag in gesprek met Voetbal International.

"Quincy moest nog leren professional te worden. Dan doel ik bijvoorbeeld op het omgaan met tegenslagen. En de discipline in het uitvoeren van zijn taken op het veld. Daar hebben we wel wat gevechtjes over gehad. Dat vond ik mooi." Ten Hag vond het destijds jammer dat Promes koos voor Rusland. De trainer is wel blij dat zijn voormalig pupil zich heeft weten te onderscheiden bij Spartak Moskou.

De huidige oefenmeester van Ajax stelt vast dat de 34-voudig Oranje-international is uitgegroeid tot een stabiele persoonlijkheid en een ‘veelzijdige aanvaller op het hoogste niveau’. “Op eigen kracht. Ik heb hem hooguit een duwtje in de rug gegeven. Trainers overschatten hun inbreng in een spelerscarrière nogal eens”, benadrukt Ten Hag.