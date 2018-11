Buijs adviseert ‘Suárez-route’: ‘Een tussenstap in de Nederlandse top’

Danny Buijs hoopt dat hij in ieder geval tot het einde van het seizoen kan beschikken over Ritsu Doan. De aanvallende middenvelder staat in de belangstelling van meerdere clubs en Voetbal International schrijft dat CSKA Moskou en Shakhtar Donetsk naar verluidt een bod aan het voorbereiden zijn.

“Ik hoop dat Ritsu bij ons blijft, maar garanties heb ik niet”, aldus de trainer, die eraan toevoegt dat Doan misschien eerst een tussenstap in Nederland moet maken. “Zo’n route als Luis Suárez heeft genomen, die zou Ritsu ook wel passen. Een tussenstap bij een Nederlandse topclub en dan weer een niveau hoger.”

“Ik weet zeker dat hij dat aankan en zelf is hij ook wel slim genoeg. Echt een geweldige jongen om mee te werken”, besluit Buijs tegenover Voetbal International. De twintigjarige Doan had al eerder kunnen vertrekken bij FC Groningen, maar in de zomer sloeg men een bod van circa acht miljoen euro van CSKA af.

Buijs verwacht in ieder geval dat Doan alleen maar meer waard wordt. De linkspoot is immers al een vaste waarde in het elftal van Japan en doet in januari mee aan de Azië Cup. Zondag speelde hij een sterke eerste helft tegen Feyenoord in De Kuip. Zijn gevaarlijkste moment was een solo en schot op de paal in het strafschopgebied.