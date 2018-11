De Ligt ontstemd: ‘Dat is natuurlijk onmogelijk, gezien alle emoties’

Voorafgaand én tijdens het Champions League-duel tussen AEK Athene en Ajax was er veel rumoer op de tribunes. De fans van de Amsterdamse club raakten in conflict met de ME. Matthijs de Ligt sprak direct na afloop van het gewonnen duel (0-2) zich uit over de chaos in het uitvak, maar was niet helemaal goed geïnformeerd, zo geeft hij even later aan.

“In het begin laat je het gaan en zeg je: jongens, focussen. Maar onze warming-up werd erdoor afgeleid en toen ging ik zeggen dat we rustig aan moesten doen, want zo kon het niet door”, aldus De Ligt over de commotie in het uitvak, geciteerd door Ajax Life. De verdediger had niet in de gaten dat de supporters reageerden op gedrag van de AEK-fans.

“Nee, ik zag rookbommen. Een steekvlam? Nee, ik zie alleen wat ik zie gebeuren. Ik probeerde tot kalmte te manen en dat is natuurlijk onmogelijk, gezien alle emoties. Tijdens de wedstrijd hadden we niets te klagen, het is alleen maar goed dat uiteindelijk de knop is omgezet. Dat is belangrijk. Als club en als Ajax moeten we klasse uitstralen en dat was nu misschien minder.”

De Ligt besloot net als zijn teamgenoten de meegereisde supporters na afloop van de wedstrijd te bedanken. “Het scheen dat er nog iemand in de gracht stond die gevaarlijk was, een verdwaalde Griek of zo, maar als ploeg besloten we om door te lopen en naar onze supporters te gaan. Het uitvak is er de hele avond voor ons geweest en dan moeten we ze bedanken.”