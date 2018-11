‘De club zet mij weg als de ‘bad guy’, alsof ik iets heel ergs heb gedaan’

NEC zette Kevin Jansen maandag op ‘disciplinaire gronden’ uit de selectie van NEC. De middenvelder heeft van Jack de Gier te horen gekregen dat een interview in De Gelderlander de reden is van zijn verbanning, maar daar begrijpt Jansen weinig van. Hij is ‘verbaasd’, zegt hij woensdag tegen diezelfde krant.

Jansen beklaagde zich in het interview over een gebrek aan speeltijd in Nijmegen. Hij zei een vertrek in januari te overwegen: “Ik kan wel elke keer met de trainer praten, maar dat heeft geen nut. Ik heb immers al aangegeven hoe ik erover denk. Als hij zegt dat hij me nodig heeft, dan blijf ik, en anders niet”, vertelde Jansen.

Volgens de controleur heeft De Gier zijn woorden ‘verkeerd geïnterpreteerd’: “Alsof ik de club afval. Ik heb uitgelegd dat dat niet zo is. Maar dat maakte niets uit. Ze hebben al zes maanden aangegeven dat ik mag uitkijken naar een andere club. Als ik dat dan zelf zeg, sturen ze me naar Jong NEC. Ik heb niet het gevoel dat ik iets verkeerds heb gezegd.” NEC heeft verder niet naar buiten gebracht wat de exacte reden is voor Jansens straf.

Jansen vindt dat ‘raar’: “De club zet mij nu weg als een bad guy. Het lijkt nu alsof ik iets heel ergs heb gedaan. Maar dat is totaal niet aan de orde. Dat wil ik rechtzetten. Ik ben klaar met mijn situatie bij NEC, maar niet met de club. Ik wil graag voor NEC spelen.’’ Jansen vindt het ‘overdreven’ dat hij is weggestuurd, maar benadrukt dat hij er niet ‘met de pet naar’ gooit en dat hij zich honderd procent blijft inzetten voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie.