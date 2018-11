Supportersvereniging Ajax woest: ‘Fans werden als ratten in val gedreven’

De 0-2 overwinning van Ajax tegen AEK Athene in de Champions League dinsdagavond werd ontsierd door ongeregeldheden op de tribunes. Supporters van de Amsterdamse club raakten in conflict met Griekse fans én de ME. Supportersvereniging Ajax is absoluut niet blij met de gang van zaken in Griekenland.

"Ajax-supporters werden aangevallen en het antwoord daarop was buitensporig ME-geweld tegen onze aanhang. AEK-supporters hebben duidelijk een vrijstaat gecreëerd binnen het eigen stadion. Ze mochten doen en laten wat ze wilden. Het was bizar", vertelt directeur Fabian Nagtzaam op de site van de supportersvereniging.

"We hebben allemaal gezien hoe een molotovcocktail richting het Ajaxvak werd gegooid, hoe men de Ajax-supporters wilde opzoeken en hoe ze levensgevaarlijk zwaar vuurwerk richting het uitvak bleven gooien. De autoriteiten garandeerden vooraf de veiligheid van onze supporters. Hier bleek in de praktijk weinig van, nota bene in het stadion.”

“Er was sprake van grof politiegeweld, waarbij onze supporters als ratten in een val werden gedreven terwijl een actie richting thuissupporters stelselmatig uitbleef." Nagtzaam wil graag zien dat de UEFA optreedt. "We leven vooral mee met de supporters die buiten hun schuld om gewond zijn geraakt. Daarnaast verwachten wij van Ajax dat ook zij een officiële klacht indienen. Wij doen dit zelf in ieder geval bij Football Supporters Europe, de Europese belangenbehartiger vanuit supporters."